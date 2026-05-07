Botafogo de Kadir Barría lidera su grupo en la Copa Sudamericana

EBotafogo de Kadir Barría lidera su grupo en la Copa Sudamericana

El Botafogo de Kadir Barría derrotó este miércoles 2-1 al Racing con un tanto de Danilo y un autogol de Marco Di Cesare, resultado que no solo dejó fuera de competencia al conjunto argentino, sino que también consolidó al club brasileño como líder solitario del Grupo E de la Copa Sudamericana tras disputarse la cuarta jornada.

El equipo carioca se mantiene invicto en el torneo continental y alcanzó los 10 puntos en cuatro presentaciones, sacándole dos unidades de ventaja al Caracas (8), su principal rival en la lucha por el boleto directo a los octavos de final.

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Por su parte, Racing quedó tercero con apenas 4 puntos y sin opciones matemáticas de avanzar, mientras que Independiente Petrolero continúa en el fondo de la tabla sin sumar unidades.

Además, Botafogo volvió a imponerse sobre la “Academia”, luego del triunfo 3-2 conseguido semanas atrás en Avellaneda.

La derrota profundizó el complicado momento del cuadro argentino, que ya acumula siete encuentros consecutivos sin conocer la victoria, con balance de tres caídas y cuatro empates.

El compromiso fue equilibrado y con pocas emociones en varios tramos. Botafogo intentó asumir el protagonismo desde el arranque, aunque se encontró con un Racing sólido defensivamente y peligroso en algunos contragolpes.

La primera ocasión clara llegó al minuto 14, cuando Alexander Barboza buscó conectar un tiro de esquina en el segundo poste, pero terminó desviando el balón e impidió que Newton, mejor ubicado, pudiera abrir el marcador.

Botafogo tomó el comando

Sin embargo, el gol llegó cuatro minutos más tarde. Cristian Medina filtró un pase profundo para Junior Santos entre dos defensores y, en el intento por despejar, Marco Di Cesare terminó enviando el balón a su propia portería, sorprendiendo al guardameta Cambeses para el 1-0 parcial.

Racing reaccionó apenas iniciado el complemento. Tras una intervención de Neto ante un disparo de Solari, Adrián Martínez apareció de cabeza luego de un centro de Rojas desde la izquierda para igualar las acciones al minuto 48.

El equipo dirigido por Gustavo Costas tomó confianza con el empate y pasó a generar más peligro que el conjunto local en el inicio de la segunda mitad.

No obstante, Botafogo respondió y volvió a inclinar la balanza a su favor. Danilo sentenció el triunfo al minuto 73 después de un rápido contragolpe en el que Junior Santos y Matheus Martins pelearon el balón cerca del área rival.

Ya en el tiempo añadido, el arquero Facundo Cambeses vio la tarjeta roja tras tocar el balón con la mano fuera del área para evitar una llegada de Villalba, por lo que Racing terminó el partido con un futbolista menos.

FUENTE: EF