Andreas Christensen: "Ojalá pueda tener una temporada sin lesiones con el Barcelona"

El defensa de Barcelona Andreas Christensen confía en tener una temporada "sin lesiones" después de dos últimas campañas marcadas por sus problemas físicos y que le han impedido ofrecer su mejor versión.

" Ojalá pueda tener una temporada sin lesiones y estar disponible toda la temporada" , declaró Christensen a la prensa en la concentración que el equipo azulgrana está realizando en St. George's Park, la Ciudad Deportiva que la Federación Inglesa tiene a 50 km de Birmingham.

Andreas Christensen dijo estar agradecido con el club

El central danés dijo que está "muy agradecido" al club por haberle renovado hasta 2028 "y tener esta nueva oportunidad" de demostrar que es un jugador de nivel para el Barça.

"Confío mucho en mis posibilidades. Mi objetivo estar en forma y para eso me he preparado. Espero mostrar mi mejor nivel", afirmó el escandinavo, quien encara con ambición su quinta campaña como azulgrana: "El objetivo es ganar tantos títulos como sea posible y luchar por la 'Champions'".

Chirstensen es uno de los 30 futbolistas -17 ellos de las categorías inferiores a la espera de que se incorpore el grueso de internacionales- elegidos por Hansi Flick para realizar esta concentración en las islas británicas.

El danés valoró la presencia mayoritaria de canteranos durante la pretemporada. "Es un equipo joven, en el que puedo desarrollar mi juego. Los jóvenes ya llegan sabiendo los fundamentos y mostrando sus cualidades. Juegan en el mejor club del mundo y la competencia es buena", subrayó.