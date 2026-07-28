Árabe Unido vs Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver J2 del Apertura 2026 LPF

El Árabe Unido de Colón recibirá al Alianza FC este viernes en el estadio Armando Dely Valdés por la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo en busca de la primera victoria, por las pantallas de RPC.

Ambos equipos llegan de sumar 1 punto, en un empate del Árabe Unido ante el Plaza Amador 2-2 en la jornada inaugural con doblete de Rolando Burgess y los "pericos" igualaron sin goles ante el UMECIT FC en el Rommel Fernández.

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