Árabe Unido vs Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver J2 del Apertura 2026 LPF

El Árabe Unido de Colón recibirá al Alianza FC este viernes en el estadio Armando Dely Valdés por la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo en busca de la primera victoria, por las pantallas de RPC.
La experiencia de Armando Cooper para Árabe Unido es fundamental, sin embargo el Alianza FC tiene al defensor Adolfo Machado, por lo que hace este partido aún más interesante.
Fecha, hora y dónde ver Árabe Unido vs Alianza FC en J2 del Apertura 2026 de LPF
Fecha: Viernes, 31 de julio de 2026
Lugar: Estadio Armando Dely Valdés, Colón
Hora: 8:30 pm
Dónde ver: EN VIVO por RPC y el YouTube de Deportes RPC, Medcom Go desde las 8:00 pm