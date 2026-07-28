LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  28 de julio de 2026 - 11:12

Árabe Unido vs Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver J2 del Apertura 2026 LPF

El Árabe Unido de Colón se enfrentará al Alianza FC en la segunda jornada del Apertura 2026 de la LPF.

Árabe Unido vs Alianza FC: Fecha

Árabe Unido vs Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver J2 del Apertura 2026 LPF

El Árabe Unido de Colón recibirá al Alianza FC este viernes en el estadio Armando Dely Valdés por la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la LPF Tigo en busca de la primera victoria, por las pantallas de RPC.

Ambos equipos llegan de sumar 1 punto, en un empate del Árabe Unido ante el Plaza Amador 2-2 en la jornada inaugural con doblete de Rolando Burgess y los "pericos" igualaron sin goles ante el UMECIT FC en el Rommel Fernández.

La experiencia de Armando Cooper para Árabe Unido es fundamental, sin embargo el Alianza FC tiene al defensor Adolfo Machado, por lo que hace este partido aún más interesante.

Fecha, hora y dónde ver Árabe Unido vs Alianza FC en J2 del Apertura 2026 de LPF

Fecha: Viernes, 31 de julio de 2026

Lugar: Estadio Armando Dely Valdés, Colón

Hora: 8:30 pm

Dónde ver: EN VIVO por RPC y el YouTube de Deportes RPC, Medcom Go desde las 8:00 pm

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