FUTBOL Fútbol Internacional -  27 de julio de 2026 - 12:45

Copa Centroamericana 2026: El CD Plaza Amador inicia su camino ante Diriangén FC

El CD Plaza Amador visitará al Diriangén FC en Managua por la primera jornada del grupo A de la Copa Centroamericana 2026.

Copa Centroamericana 2026: El CD Plaza Amador inicia su camino ante Diriangén FC

Copa Centroamericana 2026: El CD Plaza Amador inicia su camino ante Diriangén FC

FOTO: CD PLAZA AMADOR

La Copa Centroamericana 2026 inicia su cuarta edición con 20 clubes comenzando su camino hacia el título regional. El CD Plaza Amador de Mario Méndez visitará al Diriangén FC de la Primera División de Nicaragua en la jornada 1 del grupo A.

El onceno liderado por Alberto Quintero, Eric Davis y Everardo Rose buscarán dar la sorpresa como visitante en Managua.

Los Plazinos igualaron 2-2 contra el Deportivo Árabe Unido de Colón en el inicio de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), mientras que "El Cacique" venció 3-1 al Club Deportivo Walter Ferretti en la liga de Nicaragua.

DIRIANGÉN VS CD PLAZA AMADOR: FECHA, HORA Y LUGAR DEL PARTIDO DE LA COPA CENTROAMERICANA 2026

  • Fecha: Martes, 28 de julio de 2026
  • Hora: 9:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Miguel Chocorrón Buitrago
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