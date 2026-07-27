Copa Centroamericana 2026: El CD Plaza Amador inicia su camino ante Diriangén FC FOTO: CD PLAZA AMADOR

La Copa Centroamericana 2026 inicia su cuarta edición con 20 clubes comenzando su camino hacia el título regional. El CD Plaza Amador de Mario Méndez visitará al Diriangén FC de la Primera División de Nicaragua en la jornada 1 del grupo A.

Más del viaje de nuestros Leones a Nicaragua pic.twitter.com/dK84ZmyPKm — CD Plaza Amador (@cdplazaamador) July 26, 2026 El onceno liderado por Alberto Quintero, Eric Davis y Everardo Rose buscarán dar la sorpresa como visitante en Managua.

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