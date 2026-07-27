Copa Centroamericana 2026: El CD Plaza Amador inicia su camino ante Diriangén FC

La Copa Centroamericana 2026 inicia su cuarta edición con 20 clubes comenzando su camino hacia el título regional. El CD Plaza Amador de Mario Méndez visitará al Diriangén FC de la Primera División de Nicaragua en la jornada 1 del grupo A.
Los Plazinos igualaron 2-2 contra el Deportivo Árabe Unido de Colón en el inicio de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), mientras que "El Cacique" venció 3-1 al Club Deportivo Walter Ferretti en la liga de Nicaragua.
DIRIANGÉN VS CD PLAZA AMADOR: FECHA, HORA Y LUGAR DEL PARTIDO DE LA COPA CENTROAMERICANA 2026
- Fecha: Martes, 28 de julio de 2026
- Hora: 9:00 p.m.
- Lugar: Estadio Miguel Chocorrón Buitrago