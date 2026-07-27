MLB: Yankees pierden a Cody Bellinger de 4 a 6 semanas

El jardinero de los Yankees de Nueva York de la MLB, Cody Bellinger, tiene una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo y se espera que esté de baja entre 4 y 6 semanas, según informó el lunes el mánager Aaron Boone.
Números de Cody Bellinger en la temporada 2026 de la MLB
En su segunda temporada con los Yankees, Bellinger tiene un promedio de bateo de .259/.350/.420 con 21 dobles, 11 jonrones y 53 carreras impulsadas en 102 juegos. Es otro duro golpe para la ofensiva de los Yankees, que además sigue sin contar con Aaron Judge y Giancarlo Stanton.
FUENTE: MLB