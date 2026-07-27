MLB: Yankees pierden a Cody Bellinger de 4 a 6 semanas FOTO: MLB

El jardinero de los Yankees de Nueva York de la MLB, Cody Bellinger, tiene una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo y se espera que esté de baja entre 4 y 6 semanas, según informó el lunes el mánager Aaron Boone.

Bellinger fue colocado en la lista de lesionados el domingo. Sintió un tirón en el isquiotibial izquierdo mientras corría tras un doble en la octava entrada, en la victoria de los Yankees por 3-1 sobre los Filis el sábado.

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