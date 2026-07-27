MLB MLB -  27 de julio de 2026 - 17:48

MLB: Yankees pierden a Cody Bellinger de 4 a 6 semanas

El pelotero de la MLB, Cody Bellinger, estará de baja entre 4 y 6 semanas por una distensión de grado 2 en los isquiotibiales.

MLB: Yankees pierden a Cody Bellinger de 4 a 6 semanas
MLB: Yankees pierden a Cody Bellinger de 4 a 6 semanasFOTO: MLB

El jardinero de los Yankees de Nueva York de la MLB, Cody Bellinger, tiene una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo y se espera que esté de baja entre 4 y 6 semanas, según informó el lunes el mánager Aaron Boone.

Bellinger fue colocado en la lista de lesionados el domingo. Sintió un tirón en el isquiotibial izquierdo mientras corría tras un doble en la octava entrada, en la victoria de los Yankees por 3-1 sobre los Filis el sábado.

Números de Cody Bellinger en la temporada 2026 de la MLB

En su segunda temporada con los Yankees, Bellinger tiene un promedio de bateo de .259/.350/.420 con 21 dobles, 11 jonrones y 53 carreras impulsadas en 102 juegos. Es otro duro golpe para la ofensiva de los Yankees, que además sigue sin contar con Aaron Judge y Giancarlo Stanton.

FUENTE: MLB

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