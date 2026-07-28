La Liga panameña de Fútbol (LPF) arrancó con todo y con esto la tabla de goleadores tras Jornada 1 del Apertura 2026 comienza a tomar forma.
LPF Liga Panameña de Fútbol LPF - 28 de julio de 2026 - 09:19
LPF: Tabla de goleadores tras Jornada 1 del Apertura 2026
Conoce a los goleadores tras la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
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Tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026 de la LPF
- Jorlian Sánchez (CD Plaza Amador): 1
- Héctor Ríos (CD Plaza Amador): 1
- Rolando Burgess (DAU): 1
- Ronaldo Dinolis (San Francisco): 1
- Victor Medina (San Francisco): 1
- Miguel Camargo (Veraguas United): 1
- Martín Morán (CAI): 1
- David Castillo (Herrera FC): 1
- Iván Anderson (CD Universitario): 1
AUTOGOLES
Kairo Walters (CD Plaza Amador): 1
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