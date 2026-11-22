El defensor panameño de 28 años de edad Andrés Andrade sufrió lesión recientemente y el club informa de manera oficial a través de sus redes sociales el estado del seleccionado nacional.

"Andrés Andrade tuvo que ser sustituido en el minuto 21 del partido de la Bundesliga contra el TSV Hartberg debido a una lesión. Una resonancia magnética posterior confirmó una lesión de ligamentos en el tobillo", escribió el club.

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"Actualmente no se requiere cirugía. Andrés se centrará ahora en el tratamiento y la rehabilitación necesarios. Su recuperación determinará cuándo podrá volver a jugar", finalizó el LASK Linz.

El zurdo panameño venía de disputar duelos de CONCACAF Nations League con la selección de Panamá, en donde ganó junto a "La Roja" el boleto al Final Four y Copa Oro.