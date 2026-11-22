Panamá Sub-17 cae 2-1 ante Grecia en el Mundial y complica sus aspiraciones

La Selección de Panamá Sub-17 sufrió una dolorosa derrota por 2-1 ante Grecia, en su segundo compromiso de la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. La Rojita logró empatar en los minutos finales, pero un gol en tiempo añadido terminó sentenciando el encuentro.

El equipo dirigido por Felipe Baloy buscaba recuperarse después de caer 2-0 ante Qatar en su debut mundialista. Sin embargo, pese a mostrar una mejoría en distintos pasajes del compromiso, Panamá volvió a quedarse sin sumar puntos.

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Grecia tomó la ventaja en la primera mitad

El conjunto europeo abrió el marcador al minuto 39, cuando Georgios Siozios aprovechó un error en la salida panameña para sacar un remate desde fuera del área y vencer al guardameta Adamir Aparicio.

Panamá estuvo cerca de conseguir la igualdad antes del descanso. Al minuto 41, Lucas Norte sacó un potente disparo de larga distancia que terminó estrellándose en el travesaño.

Panamá Sub-17 reaccionó y encontró el empate

En la segunda mitad, los dirigidos por Felipe Baloy adelantaron sus líneas y buscaron con mayor insistencia el arco rival.

Estevis López probó desde larga distancia al minuto 77, mientras que Jorge General también generó peligro con un remate que fue desviado por el guardameta griego.

La insistencia panameña tuvo recompensa al minuto 84. Joseph López envió un centro al área, la defensa griega no pudo despejar y Estevis López apareció para conectar de cabeza y colocar el 1-1.

La Rojita tuvo oportunidades para completar la remontada. Al minuto 89, Adamir Aparicio evitó el segundo tanto griego con una gran intervención en un mano a mano.

Grecia sentenció en el tiempo añadido

Cuando parecía que Panamá conseguiría su primer punto en la competición, Grecia encontró el gol de la victoria en el minuto 90+5.

Sarafianos Papasarafianos aprovechó un contragolpe para marcar el 2-1 definitivo. La acción fue revisada mediante el sistema FVS y el árbitro terminó validando la anotación.

De esta manera, Panamá sufrió su segunda derrota consecutiva en el Mundial Sub-17 de Catar 2026, después de perder ante los anfitriones en su presentación.