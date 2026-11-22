Este domingo 22 de noviembre continúan las acciones del Premundial U12 de Béisbol, con Panamá que volverá a asaltar al diamante en un nuevo choque en territorio dominicano.
Puerto Rico vs Perú
Panamá U12 vs México a las 11:00 A.M. hora de Panamá.
Venezuela vs Argentina
Curazao vs República Dominicana
Estados Unidos vs Nicaragua
Panamá sigue invicto y en su última salida al diamante le ganó en cinco entradas 13 a 0 e Perú con jonrones de Thiago Serracin, Kendrick Salina, Félix García y Nelson Robledo.
García terminó de 2-2 con tres anotadas y cuatro empujadas. Mientras que Serracin bateó de 3-3 con dos anotadas y tres remolcadas.