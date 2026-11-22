Premundial U12 de Béisbol: Partidos para hoy domingo 22 de noviembre

Este domingo 22 de noviembre continúan las acciones del Premundial U12 de Béisbol , con Panamá que volverá a asaltar al diamante en un nuevo choque en territorio dominicano.

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Puerto Rico vs Perú

Panamá U12 vs México a las 11:00 A.M. hora de Panamá.

Venezuela vs Argentina

Curazao vs República Dominicana

Estados Unidos vs Nicaragua

Panamá sigue invicto y en su última salida al diamante le ganó en cinco entradas 13 a 0 e Perú con jonrones de Thiago Serracin, Kendrick Salina, Félix García y Nelson Robledo.

García terminó de 2-2 con tres anotadas y cuatro empujadas. Mientras que Serracin bateó de 3-3 con dos anotadas y tres remolcadas.