Árabe Unido saca ventaja al San Francisco FC en la ida de semifinales

El Árabe Unido de Colón venció 1-0 al San Francisco FC con gol de Óscar Peñalba en la ida de las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la LPF en el estadio Armando Dely Valdés.

Óscar Peñalba abrió el marcador al minuto 12' en un error en la salida de Jorginho Frías en el remate de Alexis Palacio.

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Árabe Unido con ventaja para el Rommel

San Francisco FC trató de buscar el empate pero el MVP del juego no lo permitió, con un Reynaldo Polo que se lució en los tres palos y sacó varios disparos.

Los Monjes que llegaban como "favoritos" por su clasificación en la semifinal directa, ahora están en problemas porque les tocará intentar la remontada en el estadio Rommel Fernández.

La vuelta se jugará el próximo viernes desde las 8:30 pm.