Andrés Andrade dedica la clasificación a afectados por el terremoto

El defensor panameño Andrés Andrade valoró el triunfo de la Selección de Panamá por 2-0 ante Curazao, resultado que permitió al conjunto canalero clasificar al Final Four de la Liga de Naciones CONCACAF 2026-2027 y asegurar su participación en la Copa Oro 2027.
"Al final estudiamos bien a Curazao, estuvimos pendientes de las marcas y los balones largos", comentó el defensor de Lask Linz.
Asimismo, tuvo palabras de elogio para José Fajardo, quien fue protagonista de la victoria con un doblete y recibió el reconocimiento de su compañero por su aporte dentro del terreno de juego.
"Al final Fajardo es una pieza fundamental en nuestro equipo, corre, ataca y defiende y estamos contentos con él", expresó.
Andrade también se refirió a la tarjeta amarilla que recibió durante el compromiso y explicó que tuvo que manejar la situación con inteligencia para evitar complicaciones durante el resto del partido.
"La tarjeta amarilla tocó manejarla durante el partido y ser inteligente y creo que la manejé bien", señaló.
Una clasificación con dedicatoria especial - Selección de Panamá
Uno de los momentos más significativos de sus declaraciones fue cuando reveló que el plantel tenía una motivación especial para conseguir la clasificación: dedicarle el resultado a las personas afectadas por el terremoto.
"En Curazao hablamos que teníamos que darle esta clasificación a las personas que fueron afectadas por el terremoto, ya que sabemos del apoyo que nos dan desde el minuto 1 en todo momento", manifestó Andrade de 28 años.
Con esta victoria, Panamá no solamente celebró su clasificación al Final Four y a la Copa Oro 2027, sino que también dedicó este importante logro a los afectados por el terremoto en territorio panameño.