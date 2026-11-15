Andrés Andrade dedica la clasificación a afectados por el terremoto

El defensor panameño A ndrés Andrade valoró el triunfo de la Selección de Panamá por 2-0 ante Curazao , resultado que permitió al conjunto canalero clasificar al Final Four de la Liga de Naciones CONCACAF 2026-2027 y asegurar su participación en la Copa Oro 2027.

Tras el encuentro de vuelta de los cuartos de final, disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Andrade destacó la preparación táctica del equipo para contrarrestar las principales fortalezas del rival.

"Al final estudiamos bien a Curazao, estuvimos pendientes de las marcas y los balones largos", comentó el defensor de Lask Linz.

Asimismo, tuvo palabras de elogio para José Fajardo, quien fue protagonista de la victoria con un doblete y recibió el reconocimiento de su compañero por su aporte dentro del terreno de juego.

"Al final Fajardo es una pieza fundamental en nuestro equipo, corre, ataca y defiende y estamos contentos con él", expresó.

Andrade también se refirió a la tarjeta amarilla que recibió durante el compromiso y explicó que tuvo que manejar la situación con inteligencia para evitar complicaciones durante el resto del partido.

"La tarjeta amarilla tocó manejarla durante el partido y ser inteligente y creo que la manejé bien", señaló.

Una clasificación con dedicatoria especial - Selección de Panamá

Uno de los momentos más significativos de sus declaraciones fue cuando reveló que el plantel tenía una motivación especial para conseguir la clasificación: dedicarle el resultado a las personas afectadas por el terremoto.

"En Curazao hablamos que teníamos que darle esta clasificación a las personas que fueron afectadas por el terremoto, ya que sabemos del apoyo que nos dan desde el minuto 1 en todo momento", manifestó Andrade de 28 años.

Con esta victoria, Panamá no solamente celebró su clasificación al Final Four y a la Copa Oro 2027, sino que también dedicó este importante logro a los afectados por el terremoto en territorio panameño.