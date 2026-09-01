Antonio Rüdiger anuncia su retiro de la selección de Alemania

El defensor Antonio Rüdiger anunció este martes, vía Instagram, su retiro de la selección de Alemania después de una carrera importante desde su debut en el 2014 de la mano de Joachim Löw.

"Después de un tiempo de reflexión, ha llegado el momento de terminar mi carrera en la selección y dar paso a la generación joven. Cuando me puse la camiseta de DFB por primera vez en 2014, nunca podría haber imaginado que eventualmente llevaría a 86 partidos de la selección nacional. Incluso si el gran título se perdió en los últimos torneos y tuvimos que soportar algunas dolorosas derrotas, esta vez fue un capítulo extremadamente especial para mí que siempre me dará forma".

El adiós de Antonio Rüdiger

Rüdiger agredeció a sus compañeros de equipo, a todos los miembros del cuerpo técnico durante esos años y a los fanáticos que lo han acompañado tantos años.

"Mis compañeros de equipo: Por cada batalla conjunta y la cohesión en la cabina y el barrio - y sobre todo por las amistades que durarán mucho más allá del fútbol. Un agradecimiento especial a Jogi Löw, Hansi Flick y Julian Nagelsmann, que me han acompañado y moldeado en mi viaje con el DFB. Pero también a mi mentor en el equipo U-National Horst Hrubesch. Y, por supuesto, a vosotros fans: Gracias por vuestro apoyo, especialmente por el ambiente único en nuestro partido en casa 2024".

Rüdiger debutó en el 2014 en un amistoso contra Polonia, jugó 86 partidos oficiales, anotó 3 goles y ganó la Copa FIFA Confederaciones en el 2017.