Clasificatorio FIBA World Cup 2027: Panamá no pudo ante Bahamas

En el cierre de la Ventana 4 de la segunda ronda del Clasificatorio FIBA World Cup 2027 , la Selección de Bahamas vence por marcador de 100 a 82 a la Selección de Baloncesto de Panamá, en partido celebrado en el gimnasio Sir Kendal Isaacs en Nassau, Bahamas.

Bahamas dominó la primera mitad sacando una ventaja cómoda de 18 puntos (52-34); Panamá descontó cinco tantos en el tercer cuarto (33-28) y los locales aseguraron el último cuarto por diferencia de cinco puntos (20-15).

Los más destacados por Bahamas fueron V. J. Edgecombe Jr. con 25 puntos, cuatro rebotes, todos defensivos; tres asistencias, tres faltas personales, tres pérdidas de balón y un bloqueo, seguido de Buddy Hield con 19 tantos, capturó nueve rebotes, siete fueron defensivos; dos asistencias, cuatro faltas, dos pérdidas, tres robos y Kay Jones con doble-doble, aportó con 16 unidades, fue el líder debajo de los tableros con once rebotes, siete ofensivos; tres faltas, una pérdida, un robo de pelota y recetó seis tapones.

Los mejores a la ofensiva por Panamá fueron Ricardo Lindo Jr. con 20 tantos, nueve rebotes, todos defensivos; dos asistencias, tres pérdidas y dos bloqueos; el centro Eric Romero con 19 puntos, tomó cuatro rebotes, tres fueron defensivos; una falta, una pérdida, un tapón y Luis Rodríguez Jr. finalizó con doble-doble, encestó 18 unidades, diez rebotes, dio dos asistencias, tres faltas personales, una pérdida y dos robos de balón.

La tabla de posiciones al terminar la Ventana 4 de la segunda ronda del Grupo F, de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027:

Canadá 8-0

Uruguay 6-2

Argentina 6-2

Bahamas 4-4

Puerto Rico 2-6

Panamá 2-6

El quinteto nacional jugará la Ventana 5 de la segunda ronda de local, el jueves 26 de noviembre recibe Puerto Rico; y el domingo 29 lo hará ante Bahamas, ambos encuentros tendrán como sede la Arena Roberto Durán.