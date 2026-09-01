¡OFICIAL!: Leonardo Bernal es ascendido a la MLB con los Cardinals

Los Cardinals de San Luis anunciaron el ascenso a la MLB del prospecto panameño Leonardo Bernal , quien se encontraba en el filial de Triple A.

El coclesano estaba con el equipo Memphis Redbirds, filial de los St. Louis Cardinals, sumaba 374 turnos al bate, 104 hits, 67 carreras anotadas, 16 cuadrangulares, 77 producidas y 9 bases robadas , además de un promedio de bateo de .278 , porcentaje de embasarse de .363 y OPS de .831 .

El ambidiestro receptor se une a su compatriota Iván Herrera, quien también es receptor, pero que esta campaña se ha desempeñado mayormente como bateador designado.

Bernal de 22 años tendrá que demostrar su valía en Grandes Ligas debido a que los Cardinals también tienen en su finca al prospecto dominicano Rainiel Rodriguez de 19 años, quien ocupa el lugar 18 entre los 100 mejores prospectos de la MLB.

Los Cardinals inician serie hoy una serie de tres partidos ante los Dodgers de Los Ángeles.

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