Scott McTominay será sometido a una ablación cardíaca por una arritmia leve y benigna

Scott McTominay , centrocampista escocés del Napoli, será sometido en los próximos días a una intervención para corregir mediante ablación una arritmia benigna, informó este martes el club italiano.

El futbolista, una de las piezas importantes del conjunto napolitano, presentó esta alteración del ritmo cardíaco, que fue calificada como leve y benigna.

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Los especialistas optaron por practicar dicha intervención de ablación para corregirla.

McTominay permanecerá de baja durante los próximos días y, según la previsión comunicada por el conjunto partenopeo, podrá volver a estar disponible una vez concluya el próximo parón internacional, que será del 21 de septiembre al 6 de octubre.

El internacional escocés llegó al Nápoles en el verano de 2024 procedente del Manchester United y se convirtió en uno de los jugadores destacados del equipo, que ganó el 'Scudetto' en esa temporada.

FUENTE: EFE