MLB: José Caballero cometió errores en al defensa en paliza sobre Yankees FOTO / YANKEES

Repasa la actuación de los tres peloteros panameños que tuvieron acción este lunes 31 de agosto en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

"Chema" se fue en blanco en tres turnos con dos errores a la defensa en la derrota de los Yankees de New York 10-1 ante Angels de Los Ángeles.

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En la temporada batea para .239 con 13 cuadrangulares con 47 producidas, 31 bases robadas y .672 de OPS

Miguel Amaya

El "Kangri" como designado se fue de 3-1 con 2 anotadas, 1 remolcada, 1 base por bolas en la paliza de los Cubs de Chicago 17-3 ante los Cerveceros de Milwaukee.

Este año está bateando para .232 con 5 cuadrangulares, 23 remolcadas y .697 de OPS.

Leonardo Jiménez

El "Joy" se fue en blanco en cuatro turnos en la derrota de los Marlins de Miami 6-3 ante los Nacionales de Washington.

Esta campaña batea para .199 con 2 cuadrangulares, 14 impulsadas, 1 base robada y .565 de OPS.