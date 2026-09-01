MLB: José Caballero cometió errores en al defensa en paliza sobre Yankees

Repasa la actuación de los tres peloteros panameños que tuvieron acción este lunes 31 de agosto en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).
En la temporada batea para .239 con 13 cuadrangulares con 47 producidas, 31 bases robadas y .672 de OPS
Miguel Amaya
El "Kangri" como designado se fue de 3-1 con 2 anotadas, 1 remolcada, 1 base por bolas en la paliza de los Cubs de Chicago 17-3 ante los Cerveceros de Milwaukee.
Este año está bateando para .232 con 5 cuadrangulares, 23 remolcadas y .697 de OPS.
Leonardo Jiménez
El "Joy" se fue en blanco en cuatro turnos en la derrota de los Marlins de Miami 6-3 ante los Nacionales de Washington.
Esta campaña batea para .199 con 2 cuadrangulares, 14 impulsadas, 1 base robada y .565 de OPS.