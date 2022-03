Artem Dzyuba, capitán de la selección Rusa se pronuncia en las redes sociales

"Yo estoy en contra del doble rasero. ¿Por qué unos tienen todos los derechos mientras que a nosotros se nos acusa de todos los males? ¿Por qué todo el mundo grita junto que el deporte y la política no deben mezclarse pero, a la primera ocasión, cuando se trata de Rusia, se olvida completamente ese principio?", se preguntó el jugador del Zenit San Petersburgo en un mensaje de Instagram.

Luego del ataque a Ucrania cometido por el ejército ruso, numerosas federaciones internacionales decidieron excluir a los deportistas rusos de sus competiciones. Es el caso de la FIFA, que excluyó a Rusia del repechaje de clasificación al Mundial-2022.

"Estoy en contra de la discriminación en función de la nacionalidad. No me avergüenzo de ser ruso", indicó Artem Dzuyba. "Y no entiendo por qué los deportistas deben ahora sufrir", añadió, lamentando la "maldad, suciedad, bilis que son vertidos contra el conjunto de los rusos", e indicando que la guerra "es horrible".

Las palabras del capitán de la selección Rusa de fútbol aparecen también como una respuesta al futbolusta ucraniano del West Ham Andriy Yarmolenko, quien criticó el martes por la noche el silencio de los jugadores rusos planteando una pregunta: "¿por qué estáis sentados como idiotas y no decís nada?"

Subrayando que no quería "pronunciarse sobre lo que pasa en Ucrania" porque no es "un experto en política", Dzyuba reaccionó pero para expresar su solidaridad hacia las víctimas de la guerra.

Aunque lanzó un mensaje indirecto: "A algunos de mis coleguitas de trabajo, que permanecen sentados sobre sus culos en sus mansiones privadas de Inglaterra y cuentan porquerías, eso no puede afectarnos, lo comprendemos todo".

Dzyuba concluyó su texto con un "¡Paz y bondad para todos!".

