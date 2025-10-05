Azarías Londoño con gol y asistencia ante de unirse a la Selección de Panamá

El panameño Azarías Londoño tuvo una gran noche en la ofensiva de la Universidad Católica luego de anotar y brindar una asistencia en el empate 2-2 ante la Liga de Quito en el Estadio Atahualpa en la fecha 1 de la hexagonal de la Liga Ecuabet.

Luis Cangá marcó tras una asistencia de Londoño que cabeceó en el primer palo y prolongó el balón para la anotación. Luego sobre el final del partido, puso el tanto de la victoria momentánea luego de recibir un balón al espacio, quitarse al portero y definir a puerta vacía.

En este encuentro José Fajardo también fue titular, fue amonestado y luego sustituido.

La "U" suma 10 encuentros consecutivos sin conocer la derrota en el torneo local. También es la mejor ofensiva del torneo, con 58 tantos a su favor y avanzó a la hexagonal tras finalizar en el cuarto puesto, con 49 unidades.

Tanto Londoño como Fajardo ahora se unirán a la Selección de Panamá que el próximo 10 y 14 de octubre enfrentarán a El Salvador y Surinam respectivamente en la continuidad de las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026.