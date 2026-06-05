Canadá empató ante Irlanda en amistoso previo al Mundial 2026

La selección de Canadá cerró este viernes su preparación para el Mundial 2026 con un empate 1-1 ante Irlanda en el Stade Saputo de Montreal, un resultado que dejó sensaciones encontradas para el equipo de Jesse Marsch a una semana de su debut frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto.

La selección canadiense dominó claramente la primera mitad, monopolizó la posesión y encerró durante largos periodos a una Irlanda replegada, pero volvió a evidenciar problemas para transformar su superioridad en goles.

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De hecho, el único tanto canadiense llegó en propia meta del defensa Jake O'Brien tras un saque de esquina ejecutado por Stephen Eustáquio.

Canadá salió con mucha más intensidad que en el amistoso disputado días antes ante Uzbekistán.

Apenas transcurrido un minuto, Tajon Buchanan obligó a intervenir a Mark Travers con un potente disparo tras asistencia de Alistair Johnston.

Poco después, Jonathan David remató desviado y Liam Millar comenzó a convertirse en una amenaza constante por la banda izquierda.

La única gran ocasión irlandesa del primer tiempo llegó en el minuto nueve. Dawson Devoy recibió un preciso pase dentro del área y su envío superó a Maxime Crépeau, pero ningún atacante consiguió empujar el balón a la red. Fue un aviso aislado en una primera mitad dominada por Canadá.

El conjunto norteamericano acumuló llegadas por medio de Buchanan, Millar, Ismaël Koné y Jonathan David, mientras Irlanda apenas conseguía salir de su campo ante la presión alta de los locales.

El premio llegó en el minuto 23. Eustáquio lanzó un córner desde la derecha y Jake O'Brien desvió involuntariamente el balón al fondo de su propia portería.

Canadá continuó atacando hasta el descanso. David generó varias acciones peligrosas, Millar dispuso de otra buena oportunidad y Koné probó suerte desde la frontal, aunque sin encontrar el segundo gol. Al término de los primeros 45 minutos, los canadienses dominaban la posesión (67 % frente al 33 %), los remates (9-2) y los saques de esquina (7-0).

El encuentro cambió tras el descanso. En el minuto 56, Cyle Larin cometió una falta a Jamie McGrath dentro del área canadiense, lo que obligó al árbitro costarricense a conceder el penalti y una tarjeta amarilla para el canadiense.

Duelo empatado

Parrott ejecutó el penalti, pero Crépeau realizó una gran parada lanzándose a su izquierda. Sin embargo, el rechace cayó a Chiedozie Ogbene, que aprovechó para establecer el empate.

El gol equilibró el partido. Irlanda ganó confianza y comenzó a encontrar espacios al contragolpe, mientras Canadá seguía acumulando posesión sin demasiada claridad en los metros finales. Jonathan David estuvo cerca de devolver la ventaja a los locales en el minuto 69, pero Travers salvó con el pie.

Marsch movió el banquillo con las entradas de Zorhan Bassong, Promise David, Nathan Saliba, Tani Oluwaseyi y Jayden Nelson. Canadá apretó en el tramo final, aunque Irlanda dispuso de la mejor ocasión para ganar cuando Troy Parrott quedó prácticamente solo ante Crépeau en un rápido contraataque que el guardameta canadiense resolvió con una intervención decisiva.

Ya en el tiempo añadido, Cornelius estrelló una falta en la barrera y Oluwaseyi envió un remate al lateral externo de la red tras un buen centro de Nelson, en las últimas oportunidades de un encuentro que terminó en tablas.

Canadá concluye así su fase de preparación con interrogantes en ataque pese a mostrar momentos de buen juego y dominio territorial. El próximo 12 de junio abrirá el Mundial 2026 en Toronto frente a Bosnia y Herzegovina.

FUENTE: EFE