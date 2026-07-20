Ben Whittaker enfrentará reto ante Conor Wallace en eliminatoria de la FIB en Birmingham

El invicto púgil británico Ben Whittaker volverá al cuadrilátero el próximo 3 de octubre, para enfrentar a Conor Wallace en choque eliminatorio de peso semipesado de la FIB en la ciudad de Birmingham.

Matchroom Boxing compartió a través de sus redes sociales la vuelta de "The Surgeon" a las acciones, esta vez en busca de ganar el choque e ir por la oportunidad del título de las 175 libras.

Whittaker (12-0-1, 9 KOs), de 29 años de edad tendrá cara a cara de gran calibre, ante un Wallace (17-1, 12 KOs), de 30 años de edad, en el que hasta ahora es el mayor reto de su joven y prometedora carrera.

La mira puesta en el título para Ben Whittaker

El ex medallista olímpico "Benzo" llegará a este pleito de eliminatoria luego de hacer su debut de forma espectacular en Estados Unidos, con un triunfo Richard Rivera en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York el pasado 27 de junio.

“Estoy encantado de volver a Birmingham para ofrecer una gran noche tras mi exitosa gira por Estados Unidos. Este es un paso importante en mi camino hacia el título de Campeón del Mundo y estoy emocionado de brindarles una actuación especial. ¡Nos vemos el 3 de octubre!”, mencionó Whittaker.

El británico, clasificado en el puesto número 2 por la WBC y en el número 3 por la IBF, se encuentra ahora en una gran posición para competir por los títulos del peso semipesado, unos que posee en su poder Dmitry Bivol y David Benavidez respectivamente.

Además, la promotora también anunció otro gran pleito para el mes de octubre, específicamente para el 24, con Dalton Smith defendiendo por primera vez su cinturón verde y dorado del CMB cuando se enfrente al zurdo dominicano Alberto Puello.