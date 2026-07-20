Selección de Panamá desciende en el Ranking FIFA después del Mundial 2026

La Selección de Panamá bajó en el ranking FIFA tras la Copa Mundial 2026 y también fue el equipo con la Mayor cantidad de puntos perdidos con -60.74.

Los dirigidos por Thomas Christiansen en la cita mundialista que se realizó en Estados Unidos, Canadá y México, descendieron del puesto 34 al 44 con 1478.41puntos.

El onceno nacional perdió sus tres partidos en el grupo L, el primero 1-0 ante Ghana, el segundo 1-0 frente a Croacia y el último 2-0 contra Inglaterra.

España toma el primer lugar del Ranking FIFA

La espectacular e histórica Copa Mundial 2026 llegó a su fin con España (1.ª, +1) logrando su segunda estrella y volviendo a lo más alto de la clasificación Mundial, puesto que perdió en abril de este año, además de lograr una amplia ventaja con sus perseguidores. Lo logra tras imponerse por 1-0 en la prórroga de la final a Argentina (2ª, -1), que pierde el liderato.