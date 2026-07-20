FUTBOL Marea Roja -  20 de julio de 2026 - 15:22

Selección de Panamá desciende en el Ranking FIFA después del Mundial 2026

Tras la Copa Mundial 2026, la Selección de Panamá bajó diez posiciones en la última actualización del Ranking FIFA .

Selección de Panamá desciende en el Ranking FIFA después del Mundial 2026

Selección de Panamá desciende en el Ranking FIFA después del Mundial 2026

La Selección de Panamá bajó en el ranking FIFA tras la Copa Mundial 2026 y también fue el equipo con la Mayor cantidad de puntos perdidos con -60.74.

Los dirigidos por Thomas Christiansen en la cita mundialista que se realizó en Estados Unidos, Canadá y México, descendieron del puesto 34 al 44 con 1478.41puntos.

El onceno nacional perdió sus tres partidos en el grupo L, el primero 1-0 ante Ghana, el segundo 1-0 frente a Croacia y el último 2-0 contra Inglaterra.

España toma el primer lugar del Ranking FIFA

La espectacular e histórica Copa Mundial 2026 llegó a su fin con España (1.ª, +1) logrando su segunda estrella y volviendo a lo más alto de la clasificación Mundial, puesto que perdió en abril de este año, además de lograr una amplia ventaja con sus perseguidores. Lo logra tras imponerse por 1-0 en la prórroga de la final a Argentina (2ª, -1), que pierde el liderato.

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá Sub-20 ya tiene sus convocados para Campeonato de CONCACAF en México

Estevis López comparte comunicado tras información sobre ausencia en Panamá Sub-20

Estevis López no viaja a campamento en México y será baja para Premundial Sub-20

Recomendadas

Últimas noticias