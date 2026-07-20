Lionel Messi comparte un mensaje en su Instagram luego de perder la final del Mundial 2026

El capitán de Argentina Lionel Messi envió un mensaje para los fanáticos que lo siguen en su red social de Instagram luego de la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo".

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Lionel Messi felicitó a España

Messi agradeció a cada uno por los mensajes y también felicitó a España por el título logrado.

"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato".