Lionel Messi comparte un mensaje en su Instagram luego de perder la final del Mundial 2026

El capitán de Argentina Lionel Messi envió un mensaje para los fanáticos que lo siguen en su red social de Instagram luego de la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.
Lionel Messi felicitó a España
Messi agradeció a cada uno por los mensajes y también felicitó a España por el título logrado.
"Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato".