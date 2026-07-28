Carlo Ancelotti se reporta con Brasil pensando en el 2030

El entrenador italiano Carlo Ancelotti regresó este martes a Brasil y anunció la renovación de la selección tras reunirse con la comisión técnica de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para definir los próximos pasos del equipo de cara al Mundial de 2030.

"Comenzaremos a conformar un nuevo equipo, observando y evaluando a jugadores jóvenes, pero sin descartar a algunos futbolistas que estuvieron en el Mundial y que aún tienen mucho que aportar a la selección", afirmó el técnico, citado por la CBF en un comunicado.

La reunión abordó las próximas convocatorias, la logística de los amistosos internacionales previstos para septiembre y noviembre, así como la planificación de las eliminatorias sudamericanas de 2027 y la Copa América de 2028, que se realizará en Estados Unidos.

Trabajo por hacer para Carlo Ancelotti

Durante el encuentro también se hizo un balance de la participación de Brasil en el Mundial 2026 y el fortalecimiento de la integración entre la selección principal y las categorías de base, con miras a torneos como el Mundial Sub-17 y el próximo ciclo olímpico.

Ancelotti, que tiene contrato con la selección hasta 2030, retomará la observación de partidos en el Campeonato Brasileño y la Copa do Brasil, para ampliar la base de jugadores convocables para el nuevo proyecto.