FUTBOL Fútbol Internacional -  28 de julio de 2026 - 13:32

El Real Madrid golea al Leganés en partido de pretemporada

El onceno del Real Madrid tuvo acción en el estadio Alfredo Di Stéfano en un partido de entrenamiento frente al Leganés.

El Real Madrid golea al Leganés en partido de pretemporada

El Real Madrid golea al Leganés en partido de pretemporada

FOTO: REAL MADRID

El Real Madrid continúa con su puesta a punto de cara a la temporada 2026-27. Los futbolistas que Mourinho tiene disponibles disputaron un partido de entrenamiento frente al Leganés en el Alfredo Di Stéfano. Los merengues se quedaron con el triunfo por 4-1 gracias a los tantos de Fede Valverde, Gonzalo García, Franco Mastantuono y otro en propia puerta de Pulido.

El fichaje del Real Madrid que llegó a los entrenamientos

Denzel Dumfries completó una doble sesión en su primer día de entrenamientos oficiales con el Real Madrid. Antes de ejercitarse, el nuevo futbolista del club blanco acudió al Hospital Blua Sanitas Valdebebas, donde se sometió al reconocimiento médico.

La próxima cita de los merengues será el 1 de agosto ante la Fiorentina en el estadio Wörthersee de Klagenfurt (11:00 am).

FUENTE: REAL MADRID

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