El Real Madrid golea al Leganés en partido de pretemporada

El Real Madrid continúa con su puesta a punto de cara a la temporada 2026-27. Los futbolistas que Mourinho tiene disponibles disputaron un partido de entrenamiento frente al Leganés en el Alfredo Di Stéfano. Los merengues se quedaron con el triunfo por 4-1 gracias a los tantos de Fede Valverde, Gonzalo García, Franco Mastantuono y otro en propia puerta de Pulido.