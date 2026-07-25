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EN VIVO, Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Tabla de posiciones

Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Tabla de posiciones en la jornada 1

Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Tabla de posiciones en la jornada 1

FOTO / CONCACAF
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Así marcha la tabla de posiciones del Campeonato Sub-20 de CONCACAF en los tres grupos que disputan la primera jornada.

Así marcha la tabla de posiciones del Campeonato Sub-20 de CONCACAF en los tres grupos que disputan la primera jornada.

La Selección de Panamá Sub-20 bajo el mando de Mike Stump buscará un pase al Mundial Sub-20 y que otorga algunos cupos a LA 2028.

Tabla de Posiciones en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF

Grupo A

Equipo - Jugados - Puntos

  1. Estados Unidos - 1-3
  2. Cuba - 1 - 3
  3. Haití - 1 - 0
  4. El Salvador 1 - 0

Grupo B

Equipo - Jugados - Puntos

  1. México 1 - 3
  2. Costa Rica 1 - 3
  3. Guatemala 1 - 0
  4. Antigua y Barbudas 1 - 0

Grupo C

Equipo - Jugados - Puntos

  1. Canadá 0 - 0
  2. Honduras 0 - 0
  3. Jamaica 0 - 0
  4. Panamá 0 - 0

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