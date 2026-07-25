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EN VIVO, Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Tabla de posiciones
Así marcha la tabla de posiciones del Campeonato Sub-20 de CONCACAF en los tres grupos que disputan la primera jornada.
Así marcha la tabla de posiciones del Campeonato Sub-20 de CONCACAF en los tres grupos que disputan la primera jornada.
La Selección de Panamá Sub-20 bajo el mando de Mike Stump buscará un pase al Mundial Sub-20 y que otorga algunos cupos a LA 2028.
Tabla de Posiciones en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF
Grupo A
Equipo - Jugados - Puntos
- Estados Unidos - 1-3
- Cuba - 1 - 3
- Haití - 1 - 0
- El Salvador 1 - 0
Grupo B
Equipo - Jugados - Puntos
- México 1 - 3
- Costa Rica 1 - 3
- Guatemala 1 - 0
- Antigua y Barbudas 1 - 0
Grupo C
Equipo - Jugados - Puntos
- Canadá 0 - 0
- Honduras 0 - 0
- Jamaica 0 - 0
- Panamá 0 - 0
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