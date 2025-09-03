Champions League 2025-26: ¿Cuándo se juega la primera fecha?

La fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026 comenzará en el mes de septiembre y se prolongará hasta la final, que se disputará en Budapest el 30 de mayo de 2026, con los mejores equipos enfrentándose para coronarse como el mejor de Europa.

De mediados de septiembre a finales de enero, durante ocho jornadas, los 36 equipos del grupo único determinarán una clasificación conjunta en la que los ocho primeros accederán directamente a octavos de final y los equipos entre el noveno y el vigesimocuarto puesto tendrán que enfrentarse en un play-off para buscar ese mismo objetivo.

El defensor del título, el PSG, tendrá un auténtico camino de obstáculos.

El año pasado los parisinos evitaron una eliminación prematura en la última jornada y este curso tendrán salidas incómodas a los campos del FC Barcelona, el Bayer Leverkusen, el campeón portugués Sporting de Lisboa y el Athletic Club de Bilbao.

En el Parque de los Príncipes también habrá visitantes con pedigrí: Bayern de Múnich, Newcastle, Atalanta y Tottenham, esos dos últimos los dos vencedores más recientes de la Europa League.

¿Cuándo se juega la primera fecha de la Champions League?

Las emociones de la Liga de Campeones darán inicio el martes 16 de septiembre con seis encuentros de alto nivel.

Athletic Club - Arsenal (11:45 am)

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise (11:45 am)

Juventus - Borussia Dortmund (2:00 pm)

Real Madrid - Marseille (2:00 pm)

- Marseille (2:00 pm) Benfica - Qarabag (2:00 pm)

Tottenham - Villarreal (2:00 pm)

FUENTE: AFP