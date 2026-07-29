Copa Centroamericana 2026: CD Plaza Amador cae ante Diriangén FC

La Copa Centroamericana 2026 siguió su actividad este martes con un emocionante triunfo de Diriangén FC por 4-2 sobre CD Plaza Amador , en un duelo correspondiente al Grupo A disputado en el Estadio Nacional de Nicaragua , en Managua.

El conjunto nicaragüense tomó la iniciativa desde los primeros minutos. Luis Coronel abrió el marcador al minuto 5 tras definir dentro del área luego de recibir una precisa asistencia de Melvin Hernández .

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La ventaja aumentó al minuto 15 gracias a Harry Rojas, quien conectó un remate de primera intención con la pierna izquierda desde el centro del área para colocar el 2-0.

Antes del descanso, Bruno Barja amplió la diferencia al minuto 27 con un disparo colocado al poste derecho, dejando a Diriangén con una cómoda ventaja de tres goles.

En la segunda mitad, Anyelo Velásquez firmó el cuarto tanto del equipo local al minuto 67, encaminando la victoria.

CD Plaza Amador despertó tarde

Plaza Amador reaccionó en la recta final del compromiso. Héctor Ríos descontó al minuto 82 al aprovechar un rebote dentro del área, mientras que Alberto "Negrito" Quintero anotó el segundo gol de los panameños al minuto 90 para decretar el definitivo 4-2.