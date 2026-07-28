Panameño Juan Moltó Castrellón anotó en partido de pretemporada del Extremadura de España

El futbolista panameño Juan Moltó Castrellón continúa aprovechando cada oportunidad para demostrar su talento en el fútbol europeo, con anotación en pretemporada.

El joven mediocampista marcó su primer gol con el CD Extremadura, al convertir el cuarto tanto de su equipo en la contundente victoria 1-5 sobre el Atlético Torremejía, en el primer partido amistoso de pretemporada del conjunto azulgrana.

Moltó, de 18 años, ingresó en la segunda mitad del compromiso y, al minuto 79', apareció dentro del área para definir con precisión y ampliar la ventaja del Extremadura, en una actuación que dejó una grata impresión al cuerpo técnico y a la afición presente.

Medios deportivos de Extremadura destacaron que el “futbolista de Panamá a prueba con el Extremadura hizo el cuarto gol dentro del área”, reconociendo su aporte en el encuentro.

Agradecido

“Me siento agradecido con Dios y satisfecho por la victoria que hemos obtenido. Aproveché la oportunidad del balón suelto dentro del área, pateé a la portería del Atlético Torremejía y anoté el cuarto gol de mi equipo. Este primer triunfo de pretemporada es el resultado del trabajo en equipo y el acompañamiento de nuestro cuerpo técnico”, señaló “Juancho”, quien luce la camiseta No.32 del CD Extremadura.

El equipo dirigido por David Rocha mostró un fútbol dinámico e intenso durante todo el compromiso. Los goles fueron obra de Iker Burgos, Yael Ballesteros, Ángel Rodríguez, “Juancho” Moltó y Marco Manchón, sellando un triunfo que dejó sensaciones muy positivas en el inicio de la preparación para la temporada 2026-2027.

Este nuevo paso representa una señal alentadora para el futbolista panameño, quien hace apenas unos días inició su período de pruebas con el histórico club español, con el objetivo de convencer al cuerpo técnico y ganarse un lugar dentro de la institución. El

CD Extremadura compite actualmente en la Primera Federación (Primera RFEF), tercera categoría del fútbol español, tras haber conseguido recientemente el ascenso.

Esta oportunidad de pretemporada le llegó a “Juancho” después de un recorrido formativo que comenzó en la Academia Costa del Este de Panamá (@academiacde), continuó en IDA Valencia y posteriormente en la Unió Esportiva Vall de Uxó, proceso que le permitió ser invitado a realizar la pretemporada con el conjunto extremeño.