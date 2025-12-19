Édgar Yoel Bárcenas confiesa que su deseo navideño es hacer historia en el Mundial 2026

El volante de la selección de Panamá Édgar Yoel Bárcenas conversó con el programa Play que se transmite por COS y confesó lo difícil que fue este año y que la clasificación al Mundial 2026 fue lo mejor.

"Un año duro, por el tema de la lesión, a duras penas llegue a las eliminatorias y el premio para mi fue eso, la clasificación al Mundial, fue lo mejor para mí y espero que el 2026 me de la vuelta".

Yoel Bárcenas y su deseo navideño

"La verdad a nivel personal quiero volver a mi nivel antes de la lesión y grupal que tengamos un buen Mundial, que hiciéramos historia en esta competición".

Édgar Bárcenas que se encuentra en pretemporada con el Mazatlán en México manifestó que extraña la comida panameña en esta época, su arroz con guandú, el jamón, la chicha de saril y la ensalada de papa.

"Es diferente pero tengo un pedazo de Panamá conmigo, hemos vivido muchas navidades en Panamá, no es lo mismo, el tema de la comida que es importante, pero tengo a mi mujer y a mis hijos y eso es lo que importa".

El colonense dijo que no quería repetir equipos en el grupo, pero que ahora queda prepararse porque buscarán hacer historia.

"Yo en lo personal no quería repetir equipo como en Rusia 2018, pero es lo que hay y debemos prepararnos porque es un grupo fuerte".