Béisbol Juvenil 2026: Fedebeis rendirá homenaje a 3 "leyendas" coclesanas en apertura

La Federación Panameña de Béisbol rendirá homenaje a tres leyendas coclesanas del béisbol nacional, cuando se ponga en marcha este 3 de enero el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , Copa Caja de Ahorros en su versión número 16.

El estelar "Zurdo de Oro" Darío Agrazal, el máscara David Rivas y el jugador de cuadro interior Benjamín "Ben" Salamín han sido seleccionados por la Junta Directiva de FEDEBEIS como los homenajeados para la próxima versión del Campeonato Nacional Juvenil 2026.

"Es un gran honor para nuestra Federación seleccionar a tres leyendas de la pelota nacional como lo han sido, Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, como nuestros homenajeados, para el 2026 en la apertura de la temporada nacional juvenil”, sostuvo su presidente Jaime Robinson.

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 arranca el 3 de enero con el partido inaugural entre Colón y Coclé a jugarse en el estadio José Antonio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce, desde las 7:00 p.m. y con un acto inaugural desde las 5:00 p.m. con un acto musical y cultural.

Otros cinco partidos componen la fecha de apertura, donde se medirán Darién vs Panamá Este, Herrera ante Los Santos, Chiriquí ante Veraguas, Occidente ante Bocas del Toro y Metro ante Oeste, todos desde las 7:00 p.m.

Reseña de los homenajeados para el inicio del Béisbol Juvenil 2026

Darío Agrazal: Lanzador zurdo oriundo del Roble de Aguadulce, nacido el 19 de marzo de 1967, jugó con la Leña Roja de Coclé en la categoría juvenil en los años 1984 y 1985, luego pasó a ser parte del equipo Mayor de Coclé, hasta la temporada del 2005, es de los grandes de la pelota nacional, tras una carrera impecable, llena de gratos momentos.

Formó parte del equipo de la Leña Roja de Coclé en 1987 cuando alcanzaron la única corona obtenida hasta el momento en esta categoría. Jugó con la Leña Roja y estos fueron sus números, coleccionables, para la historia en el béisbol nacional mayor:

_ 958.2 entradas trabajadas

_ 972 ponches propinados

_ 77 Juegos Ganados

_ 46 Juegos Perdidos

_ 249 Bases por Bolas

_ 2 Jonrones permitió en su carrera

_ 405 Carreras permitidas

_ 311 carreras limpias permitidas

David Rivas: Receptor de la Leña Rojas de Coclé, oriundo de El Cañaveral de Penonomé, nacido el 17 de diciembre de 1964, fue parte clave y primordial de los años dorados del equipo mayor, siendo figura respetada en los Campeonatos Nacionales de Béisbol Mayor.

Formó parte del equipo de la Leña Roja de Coclé en 1987 cuando alcanzaron la única corona obtenida hasta el momento en esta categoría.

Estos son algunos números para la historia de David Rivas:

Hits: 671

Turnos al Bate: 1,964

Promedio de por vida: .341

Dobles: 72

Triples: 17

Remolques: 47

Anotadas: 379

Benjamín Salamín: Pelotero oriundo del sector de Aguadulce Centro, nacido el 30 de julio de 1955, versátil a la defensiva, jugando diversas posiciones del cuadro interior, pero destacando más en la segunda base, formó parte de la Leña Roja de Coclé, donde dejó huellas imborrables con su talento y destreza.

Formó parte del equipo de la Leña Roja de Coclé en 1987 cuando alcanzaron la única corona obtenida hasta el momento en esta categoría.

Estos son algunos números para la historia de Benjamín "Ben" Salamín:

Hits: 445

Turnos al Bate: 1,421

Promedio de por vida: .313

Dobles: 71

Triples: 14

Remolques: 42

Anotadas: 287

FUENTE: FEDEBEIS