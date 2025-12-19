Béisbol Juvenil 2026: Los Santos revela su selección para el torneo

La selección de Los Santos reveló el roster para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 que arranca el próximo 3 de enero con todas las acciones en la ronda de todos contra todos.
Roster de Los Santos para el Béisbol Juvenil 2026
LANZADORES
RANDY MENDOZA
DAVID RODRÍGUEZ
JAHIR DIAZ
FRANKLIN CÁRDENAS
CARLOS GAITAN
JUAN MARIO CORREA
JOSÉ ESPINO
FRAY GUTIÉRREZ
ULISES HERRERA
JUAN DE LORA
SANTIAGO MENDOZA
OUTFIELDERS
URIEL DE LEÓN
EDGAR FRIAS
JORGE LEÓN
MIGUEL JAEN
NICOLÁS VERGARA
INFIELDERS
JOSÉ DELGADO
JOSÉ PALOMINO
EDUARDO BARBA
JUSTIN GILL
RECEPTORES
MAYKEL MENDOZA
CHRISTIAN CEDEÑO
LUIS COLOMA
DIRECTOR T.
Concepción Rodríguez