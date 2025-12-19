BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  19 de diciembre de 2025 - 17:56

Béisbol Juvenil 2026: Los Santos revela su selección para el torneo

La selección de Los Santos viene con todo para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros.

La selección de Los Santos reveló el roster para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 que arranca el próximo 3 de enero con todas las acciones en la ronda de todos contra todos.

Los Santos será dirigido por el manager Concepción Rodríguez y la mezcla de jugadores jóvenes con disciplina y pasión quieren hacer que la cédula 7 levante el título.

Roster de Los Santos para el Béisbol Juvenil 2026

LANZADORES

RANDY MENDOZA

DAVID RODRÍGUEZ

JAHIR DIAZ

FRANKLIN CÁRDENAS

CARLOS GAITAN

JUAN MARIO CORREA

JOSÉ ESPINO

FRAY GUTIÉRREZ

ULISES HERRERA

JUAN DE LORA

SANTIAGO MENDOZA

OUTFIELDERS

URIEL DE LEÓN

EDGAR FRIAS

JORGE LEÓN

MIGUEL JAEN

NICOLÁS VERGARA

INFIELDERS

JOSÉ DELGADO

JOSÉ PALOMINO

EDUARDO BARBA

JUSTIN GILL

RECEPTORES

MAYKEL MENDOZA

CHRISTIAN CEDEÑO

LUIS COLOMA

DIRECTOR T.

Concepción Rodríguez

