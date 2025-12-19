Conference League: ¿Cómo votar por César Blackman por el "Gol del día"?

El defensor panameño César Blackman continúa destacándose en el fútbol europeo y esta vez fue decisivo en el triunfo del Slovan Bratislava por 1-0 ante el BK Häcken de Suecia, en la última jornada de la fase liga de la UEFA Conference League 2025-2026.

El lateral derecho, conocido como “Blaki”, protagonizó una gran acción individual por su banda en el estadio Tehelné pole, dejó en el camino a varios rivales y definió con su pierna izquierda para marcar el único gol del encuentro, asegurando los tres puntos para el conjunto de la Superliga de Eslovaquia en la tercera competición continental.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Pese a la victoria, el Slovan Bratislava quedó eliminado del torneo tras finalizar en la posición 29 de la tabla general, con seis unidades.

Buen momento de César Blackman

El seleccionado panameño atraviesa un positivo presente futbolístico y viene de anotar en partidos consecutivos, luego de marcar el pasado 14 de diciembre frente al MŠK Zilina por la liga local.

En la actual temporada, Blackman suma un gol en seis encuentros de la Conference League, además de dos tantos y tres asistencias en la Liga de Eslovaquia.

Nominación en la Conference League

Blackman ha sido nominado al Gol del día junto a Christantus Uche, Mikael Ishak y Florian Lejeune.

Para votar por el panameño, puede ingresar al siguiente link AQUÍ