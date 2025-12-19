José Fajardo y Azarías Londoño se proclamaron campeones en la Copa Ecuador

En una final disputada en el estadio Olímpico Atahualpa de la capital, la Universidad Católica se impuso gracias a los goles de Mauricio Alonso, Gregori Anangonó y José Fajardo . Por Liga de Quito, los tantos del descuento fueron obra de Jeison Medina y Kevin Minda.

El marcador se abrió a los 16 minutos, cuando Alonso sacó un potente remate de media distancia que dejó sin reacción al arquero Alexander Domínguez. La respuesta alba llegó a los 37’, con Medina atento para capitalizar un rebote tras un disparo que se estrelló en el poste.

En la segunda mitad, el conjunto vencedor volvió a tomar la ventaja a los 61 minutos mediante Anangonó, quien sorprendió con un espectacular remate desde atrás del mediocampo, desde aproximadamente 52 metros. Ya sobre el final, a los 88’, Fajardo sentenció el encuentro al ampliar la diferencia.

Liga de Quito logró descontar en el tiempo añadido, a los 90+5 minutos, cuando Minda empujó un balón suelto dentro del área, aunque el tanto no fue suficiente para llevar la definición a la tanda de penales.

La Copa Ecuador es un certamen nacional que reúne a clubes de distintas categorías, desde la Serie A y Serie B hasta divisiones menores, y se disputa bajo el formato de eliminación directa.

Universidad Católica a la Copa Libertadores

Con este triunfo, Universidad Católica aseguró un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.