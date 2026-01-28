Edward Cedeño manda mensaje luego de someterse a una intervención quirúrgica

El panameño Edward Cedeño no tuvo la mejor suerte a su llegada al Albacete luego de sufrir una lesión nada más llegar desde la UD Las Palmas cedido hasta final de temporada.

El ex Potros del Este sufrió una lesión en el tendón del recto femoral de su pierna derecha durante los entrenamientos y fue sometido a una intervención quirúrgica este martes.

Mensaje de Edward Cedeño

"Albacetistas, no he tenido el mejor inicio en el equipo, ya que una lesión me ha impedido estar con ustedes desde el inicio. Los planes de Dios son perfecto, pero mantengo esa ilusión y ganas de poder disfrutar de ustedes sobre el césped. Quiero agradecerles a todos por los mensajes y el cariño que he recibido estos dias complicados. Desde ya pienso en recuperarme para volver lo antes posible y poder ayudar al equipo a conseguir los objetivos. También quiero agradecer a todo Panama por los mensajes y los ánimos que me han mostrado. Nos vemos muy pronto. afición".

El volante cinco fue parte de la Selección de Panamá que en las pasadas Eliminatorias Mundialistas lograron el pase al Mundial 2026.