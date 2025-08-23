BUNDESLIGA Fútbol Internacional -  23 de agosto de 2025 - 12:09

El Bayer Leverkusen cae ante el Hoffenheim en la primera fecha

El Bayer Leverkusen perdió ante el Hoffenheim en la primera jornada de la Bundesliga en la era de Erik Ten Hag.

El Bayer Leverkusen cae ante el Hoffenheim en la primera fecha

El Bayer Leverkusen cae ante el Hoffenheim en la primera fecha

INA FASSBENDER / AFP

En su primer partido dirigiendo al Bayer Leverkusen, el técnico neerlandés Erik Ten Hag debutó este sábado con una derrota en casa por 2-1 frente al Hoffenheim, en una primera jornada del campeonato alemán en la que el Eintracht, tercero la pasada temporada, goleó 4-1 al Werder Bremen.

El extécnico del Ajax y Manchester United, que llega a Leverkusen con la difícil misión de sustituir a Xabi Alonso, en el Real Madrid tras su exitosa etapa en Alemania con el histórico doblete nacional en 2023-2024, comenzó con buen pie, ya que el inglés Jarrell Quansah abrió el marcador a los seis minutos en una jugada a pelota parada.

Bayer Leverkusen no arranca como quisiera

El joven central de 22 años fichado al Liverpool cabeceó a la red desde el interior del área una falta lateral sacada por el español Álex Grimaldo.

Pero el Hoffenheim, que la temporada pasada luchó por no descender, remontó con goles del kosovar Fisnik Asllani, de potente zurdazo (25), y Tim Lemperle, con un disparo con la pierna derecha desde la frontal del área (52).

En otro de los partidos del sábado, el Eintracht, que jugará la Liga de Campeones tras haber sido la revelación el curso pasado, inició con buen pie la temporada, derrotando por 4-1 al Werder Bremen, destacando el joven francés de 20 años, Jean-Matteo Bahoya, autor de un doblete.

El Stuttgart, vencedor de la Copa alemana la temporada pasada, comenzó con derrota por 2-1 en la capital ante el Unión Berlín, mientras que Wolfsburgo y Augsburgo se impusieron por el mismo resultado, 3-1, en sus visitas al Heidenheim y Friburgo, quinto clasificado en la pasada Bundesliga.

En esta nota:
Seguir leyendo

El Olympique Marsella de Michael Amir Murillo vence al Paris FC en la J2

José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Norwich City?

José Córdoba y Norwich City cayeron ante el Middlesbrough en la tercera fecha

Recomendadas

Últimas noticias