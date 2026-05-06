Alianza FC vs Veraguas United: Fecha, hora y dónde ver semifinal de ida de LPF FOTO: LPF - VERAGUAS UNITED

Las emociones del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO) siguen en marcha con la semifinal de ida que disputarán Alianza FC y Veraguas United.

Los veragüenses avanzaron de manera directa a las semifinales, luego de terminar en la primera posición de la Conferencia Oeste con 25 puntos en 16 jornadas.

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