Alianza FC vs Veraguas United: Fecha, hora y dónde ver semifinal de ida de LPF

Las emociones del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO) siguen en marcha con la semifinal de ida que disputarán Alianza FC y Veraguas United.
Por su parte, Alianza fue segundo del Este con 27 unidades y en el playoffs aseguraron su boleto entre los mejores 4, tras vencer en penales al CAI por marcador de 4-3 luego del empate 3-3 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
ALIANZA FC VS VERAGUAS UNITED: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEMIFINAL IDA DE LA LPF
- Fecha: Sábado, 9 de mayo de 2026
- Hora: 8:30 p.m.
- Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes