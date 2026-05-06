LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  6 de mayo de 2026 - 18:39

Alianza FC vs Veraguas United: Fecha, hora y dónde ver semifinal de ida de LPF

El Alianza FC recibirá al Veraguas United en la semifinal de ida del Torneo Clausura 2026 de la LPF TIGO.

Alianza FC vs Veraguas United: Fecha

Alianza FC vs Veraguas United: Fecha, hora y dónde ver semifinal de ida de LPF

FOTO: LPF - VERAGUAS UNITED

Las emociones del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO) siguen en marcha con la semifinal de ida que disputarán Alianza FC y Veraguas United.

Los veragüenses avanzaron de manera directa a las semifinales, luego de terminar en la primera posición de la Conferencia Oeste con 25 puntos en 16 jornadas.

Por su parte, Alianza fue segundo del Este con 27 unidades y en el playoffs aseguraron su boleto entre los mejores 4, tras vencer en penales al CAI por marcador de 4-3 luego del empate 3-3 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

ALIANZA FC VS VERAGUAS UNITED: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEMIFINAL IDA DE LA LPF

  • Fecha: Sábado, 9 de mayo de 2026
  • Hora: 8:30 p.m.
  • Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes
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