El Bayer Leverkusen destituye al DT Erik ten Hag

El Bayer Leverkusen , campeón de la Bundesliga en 2024 y subcampeón en 2025, destituyó a su entrenador, el neerlandés Erik ten Hag, tras sólo dos fechas disputadas del campeonato alemán, anunció el club de la periferia de Colonia este lunes.

Erik ten Hag fue nombrado a finales de mayo para suceder al español Xabi Alonso, quien tomó rumbo al Real Madrid después de casi tres temporadas en el Bayer04, con el que puso fin en 2024 a una racha de once títulos seguidos de liga del Bayern.

"Esta decisión no fue fácil para nosotros. Nadie quería dar este paso", afirmó en un comunicado el director deportivo del Bayer Simon Rolfes.

Ten Hag, de 55 años, destituido por el Manchester United el pasado mes de octubre, se va con un balance en liga de una derrota en casa contra el Hoffenheim (2-1, después de haberse adelantado) y un empate ante el Werder Bremen (3-3, después de haber ido ganando 2-0 y 3-2).

En Copa, se clasificó a dieciseisavos tras superar 4-0 al modesto Grossaspach (de 4ª división).

Salida de DT del Bayer Leverkusen

"Una separación en este estado tan temprano de la temporada es dolorosa, pero era necesaria desde nuestro punto de vista. Nuestra ambición sigue siendo cumplir los objetivos fijados para la temporada, y eso necesita las mejores condiciones posibles, a todos los niveles", explicó el presidente del Leverkusen, el español Fernando Carro.

El plantel del equipo vio netamente mermado su potencial luego de las salidas de Florian Wirtz y Jeremie Frimpong (Liverpool), Granit Xhaka (Sunderland), Lukas Hradecky (Mónaco), Jonathan Tah (Bayern) y Amine Adli (Bournemouth).

"Un nuevo entrenador merece la libertad de poner en marcha su visión, fijar normas, modelar al equipo y dejar su sello en el estilo de juego. Desgraciadamente, la dirección del club no estaba dispuesta a darme el tiempo y la confianza que necesitaba", reaccionó Ten Hag en un comunicado de su agencia, denunciando un hecho "sin precedentes" y "completamente sorprendente".

Los dirigentes del Leverkusen deberán ahora buscar un sucesor para Erik ten Hag y comenzar de cero todo el trabajo de reconstrucción del equipo. Mientras, los adjuntos del neerlandés dirigirán los entrenamientos. El próximo partido del Bayer Leverkusen será contra contra el Eintracht Fráncfort el viernes 12 de septiembre.

FUENTE: AFP