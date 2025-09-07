FÚTBOL Fútbol Internacional -  7 de septiembre de 2025 - 11:49

El defensor Presnel Kimpembe deja el PSG y llegará al Qatar Sports Club

El defensor francés de 30 años de edad Presnel Kimpembe deja el PSG tras 20 años y ficha por el Qatar SC.

FOTO: Damien MEYER / AFP

Después de 20 años en el PSG, el defensor francés Presnel Kimpembe, de 30 años, dejó su equipo de siempre y firmó por el Qatar Sports Club, anunció este domingo el club catarí en su cuenta de X.

Ninguno de los dos clubes dio más detalles por el momento sobre las condiciones de la operación ni sobre el nuevo contrato del jugador.

Termina larga estadía en el PSG para Presnel Kimpembe

Llegado al centro de formación del PSG en 2005, siendo apenas un niño de 10 años, se convirtió en una de las caras del club de la capital, con el que conquistó ocho ligas de Francia y la Champions League de la UEFA en mayo.

Kimpembe disputó 241 partidos con el PSG, con el que marcó tres goles.

Fue también segundo capitán del equipo, detrás del brasileño Marquinhos, su compañero en el centro de la defensa.

Lesionado de gravedad en el tendón de Aquiles en febrero de 2023, no llegó a recuperar su mejor nivel y apenas entraba en los planes de su entrenador Luis Enrique.

Campeón del mundo en 2018 con Francia, no volvió a ser llamado por el DT Didier Deschamps desde junio de 2022.

Su nuevo club, el Qatar SC, ocupa actualmente el segundo puesto en el campeonato.

FUENTE: AFP

