El FC Barcelona anunció renovación de Fermín López

FC Barcelona y el jugador del primer equipo Fermín López han llegado a un acuerdo para la mejora y ampliación de su contrato por dos temporadas adicionales, hasta el 30 de junio de 2031.

El acto de firma de la renovación tendrá lugar en los próximos días en el despacho del presidente Joan Laporta, y posteriormente el jugador atenderá a los medios de comunicación.

Presente y futuro del Barça, Fermín López

De esta manera, el FC Barcelona y Fermín López seguirán caminando juntos durante muchos años más. El mediocampista andaluz renueva su compromiso con el Club después de haber convertido el sueño de cualquier niño de La Masia en una realidad construida a base de trabajo, perseverancia y talento.

Nacido en El Campillo (Huelva) el 11 de mayo de 2003, Fermín llegó al FC Barcelona en el verano de 2016, con 13 años. En La Masia creció como futbolista y como persona, asimilando los valores y el estilo que definen al Barça. Su camino no siempre fue fácil, pero cada paso y cada esfuerzo reforzaron un carácter competitivo que ahora marca diferencias en el primer equipo.

Tras superar etapas en el fútbol formativo azulgrana, su cesión al Linares Deportivo en el verano de 2022 fue clave para su madurez. Demostró que estaba preparado para dar el salto y, a su regreso a Can Barça, Fermín aprovechó cada oportunidad con determinación, energía y una conexión especial con el juego ofensivo.

Mediocampista con llegada, personalidad y un gran compromiso defensivo, Fermín es sinónimo de intensidad, presión, goles importantes y entrega absoluta. Un jugador que entiende el escudo, que compite cada balón y que conecta con la afición por su manera de entender el fútbol.

Su rendimiento le ha llevado a ser una figura clave en los esquemas del primer equipo del Barça, y esta renovación simboliza la confianza mutua entre todas las partes. Fermín López seguirá creciendo como blaugrana y el Barça seguirá creciendo con él.