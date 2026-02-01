El Inter de Milán gana al Cremonese y sigue más cerca del título

El argentino Lautaro Martínez marcó este domingo su decimotercer tanto en la Serie A este curso, es máximo goleador en solitario del campeonato y líder de un Inter de Milán que sigue su estela hacia el 'Scudetto', vencedor ante el Cremonese (0-2) para mantener su rédito en lo más alto de la tabla.

Gol número 13 del capitán 'nerazzurro'. Nadie en Italia se le acerca. Su máximo perseguidor, su compatriota Nico Paz, del Como 1907, acumula cinco tantos menos. Logró además Lautaro otro nuevo récord como interista, pues igualó los 128 goles en Serie A de Alessandro Altobelli. En el horizonte solo le quedan las leyendas Stefano Nyers (133), Benito Lorenzi (138) y Giuseppe Meazza (197).

Fue en el minuto 16. Se elevó al primer palo para cabecear el saque de esquina que botó Federico Dimarco. Gol dedicado a su hija en el día de su cumpleaños que encaminó una victoria siempre complicada ante el Cremonese de Davide Nicola, competitivo en cada partido con jugadores como Jamie Vardy en el once.

A la media hora llegó el segundo tanto del Inter. Fue Zielinski el que se inventó un zapatazo desde fuera del área que Audero, meta del Cremonese, no acertó a blocar. La jugada nació, una vez más, en los pies de Lautaro. El 'Toro' se negó a perder un balón, lo recuperó al instante y permitió al Inter robar cerca del área. Dos pases y Zielinski selló la victoria.

El partido quedó empañado por el comportamiento de la afición interista desplazada al Estadio Giovanni Zini de Cremona (norte) porque en el minuto 50 lanzó un petardo hacia la portería de un Audero que acabó en el suelo, con signos visibles de desconcierto, con los oídos afectados y alguna quemadura en la zona externa de la pierna derecha, tal y como le hizo saber al colegiado.

El Inter de Milán busca el Scudetto

Audero, curiosamente, fue exjugador del Inter de Milán en la temporada 2023-24.

Todos los futbolistas de ambos equipos corrieron a socorrer al meta ítalo-indonesio en cuanto se escuchó la sonora explosión. Lautaro Martínez y el rumano Cristian Chivu, entrenador del Inter, se dirigieron a su afición para evitar mayores problemas.

Después de dos minutos de partido interrumpido, el colegiado reanudó el juego con normalidad y con Audero ya recuperado tras ser atendido por las asistencias médicas de su equipo.

De vuelta a la normalidad, el Cremonese intentó recortar distancias en los compases finales. Lo rozó en varias ocasiones. La más clara fue de Zerbin, ex del Nápoles, que intentó hacer un favor a su exequipo, pero su disparo se estrelló directamente en un palo.

El Inter, con Lautaro como referente una vez más, es el líder indiscutible con 55 puntos, 8 más que un Milan que tiene que jugar esta jornada aún.