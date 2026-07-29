FC Barcelona: Raphinha se suma a la concentración en Inglaterra

El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' llegó este miércoles a la concentración que el FC Barcelona lleva a cabo en St. George's Park, la Ciudad Deportiva que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50 kilómetros de Birmingham.
Tras la llegada de Raphinha a la concentración, son cuatro los internacionales que ya están a disposición de Hansi Flick, tras el delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que de momento tiene ficha con el filial, el uruguayo Ronald Araujo y el neerlandés Frenkie de Jong.
Estos dos últimos regresaron lesionados de la cita mundialista, aunque Araujo ya ha empezado a trabajar junto al resto de sus compañeros.
Los ocho españoles campeones del mundo, además de Anthony Gordon y Jules Koundé, semifinalistas con Inglaterra y Francia respectivamente, están citados para regresar al trabajo el 12 de agosto.
FUENTE: EFE