FC Barcelona: Karim Adeyemi se puso a las órdenes de Hansi Flick en el FC Barcelona

El alemán Karim Adeyemi, el último fichaje del FC Barcelona , fue el protagonista del entrenamiento matinal del equipo de Hansi Flick, ya que participó por primera vez en una sesión.

Después de que este pasado jueves fuera presentado, tras cerrar una operación de 22 millones de euros más siete en bonus y procedente del Borussia Dortmund, Adeyemi fue uno de los dieciocho jugadores que se han entrenado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en las afueras de Barcelona.

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Por el primer equipo, además del muniqués, se entrenaron Marc André ter Stegen, Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort, Roony Bardghji y Ronald Araujo.

Además, un buen grupo de jóvenes jugadores del filial y del juvenil, que se han entrenado los últimos días con el primer equipo y que buscan llamar la atención de Flick para tener una oportunidad en la gira de pretemporada que se inicia este lunes.

FC Barcelona tendrá su primer amistoso

Esta tarde de viernes, a partir de las 20.00 CET (18.00 GMT), el Barça jugará su primer partido de pretemporada, un encuentro ante el Europa, un partido a puerta cerrada, sin cámaras.

El rival es un equipo histórico del fútbol catalán, ahora en Primera RFEF, que jugó en Primera División en las tres primeras temporadas de la misma (1928-1931).

FUENTE: EFE