FC Barcelona lamentó el fallecimiento de un trabajador durante obras del Camp Nou

El FC Barcelona ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de un operario, que perdió la vida este pasado viernes cuando trabajaba en las obras del nuevo Camp Nou, en el primer accidente laboral mortal desde que en junio de 2023 arrancó la profunda remodelación del estadio barcelonista.

Mediante un comunicado, el club azulgrana ha expresado su "más sentido pésame y trasladar todo su apoyo y cariño a su familia, a sus amigos y a sus compañeros".

Además, señala que el presidente del club catalán, Joan Laporta, quiere transmitir personalmente sus condolencias a la familia y se pone a su disposición en nombre de toda la entidad.

Obras en el Camp Nou

Las obras de remodelación del Spotify Camp Nou arrancaron el 1 de junio de 2023 y en ellas han intervenido miles de trabajadores, que recientemente han completado la estructura de la nueva tercera gradería y ahora se centran, entre otros, en un anillo de compresión para sostener la cubierta del estadio barcelonista.

Según informaron los Mossos, el operario, de 54 años, habría muerto debido a un golpe mientras hacía trabajos en las obras del Camp Nou. Tras recibir el aviso de este accidente laboral, varias dotaciones de los Mossos, de la Unidad de Investigación, y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se dirigieron al lugar, aunque no pudieron hacer nada para salvar la vida al operario.

FUENTE: EFE