LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  21 de febrero de 2026 - 08:34

Giovany Herbert fue presentado como nuevo jugador del FC Kryvbas

El panameño Giovany Herbert llega a Ucrania y firmó contrato con el FC Kryvas para la temporada 2026.

Giovany Herbert fue presentado como nuevo jugador del FC Kryvbas

Giovany Herbert fue presentado como nuevo jugador del FC Kryvbas

El futbolista panameño Giovany Herbert fue anunciado como nuevo jugador del FC Kryvbas de la Premier League de Ucrania y utilizará el dorsal número 10, cerrando así su etapa con el Athletico Paranaense de Brasil, por el momento.

Giovany Herbert estuvo desde febrero de 2025 con el Paranaense y ahora da un salto a Europa, buscando nuevos desafíos.

Giovany Herbert da un salto a Europa

El colonense debutó en Panamá con el Árabe Unido de Colón, fue parte importante del regreso a la Serie A del equipo brasileño en noviembre de 2025 y fue destacado en el Mundial Sub-20 en Chile con la selección de Panamá, anotó 1 gol en tres partidos disputados.

Herbert estuvo convocado en dos partidos amistosos en enero con la selección mayor de Panamá que es dirigida por Thomas Christiansen.

En esta nota:
Seguir leyendo

FIFA incluirá nuevas reglas para abordar el racismo luego de la polémica Prestianni - Vinicius

FC Barcelona: Precandidato a elecciones del club catalán apuesta por la vuelta de Lionel Messi

Pedri y Marcus Rashford están de regreso con el FC Barcelona

Recomendadas

Últimas noticias