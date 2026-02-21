Giovany Herbert fue presentado como nuevo jugador del FC Kryvbas

El futbolista panameño Giovany Herbert fue anunciado como nuevo jugador del FC Kryvbas de la Premier League de Ucrania y utilizará el dorsal número 10, cerrando así su etapa con el Athletico Paranaense de Brasil, por el momento.

Giovany Herbert estuvo desde febrero de 2025 con el Paranaense y ahora da un salto a Europa, buscando nuevos desafíos.

Giovany Herbert da un salto a Europa

El colonense debutó en Panamá con el Árabe Unido de Colón, fue parte importante del regreso a la Serie A del equipo brasileño en noviembre de 2025 y fue destacado en el Mundial Sub-20 en Chile con la selección de Panamá, anotó 1 gol en tres partidos disputados.

Herbert estuvo convocado en dos partidos amistosos en enero con la selección mayor de Panamá que es dirigida por Thomas Christiansen.