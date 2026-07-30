Gonzalo García ficharía por el Fulham por 40 millones

Gonzalo García Torres, delantero del Real Madrid, se incorporará en las próximas horas al Fulham inglés, que entrena Alvaro Arbeloa, en una operación que podría alcanzar los 40 millones de euros, y que según pudo saber Efe incluye una cláusula donde el Real Madrid se reserva el 30 por ciento de los derechos del futbolista madrileño.

Gonzalo García y su futuro en la Premier League Gonzalo, internacional sub '21 y que estuvo en la lista de jóvenes jugadores que participaron en los entrenamientos previos de la selección española absoluta que dirige Luis de la Fuente, antes de ir al Mundial, tiene el camino abierto para crecer como futbolista en la Premier League, siguiendo el mismo camino que su técnico, Arbeloa, quien regresó al Real Madrid tras destacar en el Liverpool con Rafa Benítez al frente.

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