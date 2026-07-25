DEPORTES
Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: EN VIVO, medallero del evento
Sigue en vivo el medallero oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebran en Santo Domingo.
Así marcha el medallero oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebran en Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto.
La representación panameña estará conformada por 217 atletas, quienes competirán acompañados por 70 entrenadores, 19 especialistas del equipo multidisciplinario del Comité Olímpico de Panamá, 6 profesionales del área de comunicaciones y 5 integrantes de la Jefatura de Misión. En total, una delegación de 317 personas trabajará de manera conjunta para brindar el mejor desempeño posible durante la justa regional.
La judoca Némesis Candelo, en la prueba 48kg, le dio la primera medalla de Oro a Panamá.
Medallero oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Pos. País Oro Plata Bronce Total
1 México 7 4 4 15
2 Venezuela 2 1 1 4
3 Cuba 2 0 4 6
4 Guatemala 1 2 2 5
5 Colombia 1 2 1 4
6 Panamá 1 0 0 1
7 Dominicana 0 2 1 3
8 Costa Rica 0 2 0 2
9 El Salvador 0 1 2 3
10 Puerto Rico 0 0 3 3
11 T&T 0 0 1 1