Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: EN VIVO, medallero del evento

La representación panameña estará conformada por 217 atletas, quienes competirán acompañados por 70 entrenadores, 19 especialistas del equipo multidisciplinario del Comité Olímpico de Panamá, 6 profesionales del área de comunicaciones y 5 integrantes de la Jefatura de Misión. En total, una delegación de 317 personas trabajará de manera conjunta para brindar el mejor desempeño posible durante la justa regional.