Honduras vs Panamá Sub-20: Fecha, hora y dónde seguir en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF

La Selección de Panamá Sub-20 buscará seguir en la lucha por un boleto a la siguiente ronda del Campeonato Sub-20 de CONCACAF, cuando se enfrente a Honduras en la tercera jornada del grupo C.
El conjunto dirigido por Mike Stump sueña con sumar los tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones de seguir en el certamen y luchar por uno de los dos boletos para los mejores terceros del torneo.
HONDURAS VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN EL CAMPEONATO SUB-20 DE CONCACAF
- Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2026
- Hora: 8:00 P.M.
- Lugar: Estadio Universitario BUAP
- Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes