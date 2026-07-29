FUTBOL Marea Roja -  29 de julio de 2026 - 17:17

Honduras vs Panamá Sub-20: Fecha, hora y dónde seguir en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF

Conoce todos los detalles del duelo que tendrá Panamá Sub-20 contra Honduras en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF.

Honduras vs Panamá Sub-20: Fecha
Honduras vs Panamá Sub-20: Fecha, hora y dónde seguir en el Campeonato Sub-20 de CONCACAFFOTO: FPF

La Selección de Panamá Sub-20 buscará seguir en la lucha por un boleto a la siguiente ronda del Campeonato Sub-20 de CONCACAF, cuando se enfrente a Honduras en la tercera jornada del grupo C.

El conjunto dirigido por Mike Stump sueña con sumar los tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones de seguir en el certamen y luchar por uno de los dos boletos para los mejores terceros del torneo.

HONDURAS VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN EL CAMPEONATO SUB-20 DE CONCACAF

  • Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2026
  • Hora: 8:00 P.M.
  • Lugar: Estadio Universitario BUAP
  • Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes

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