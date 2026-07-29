Honduras vs Panamá Sub-20: Fecha, hora y dónde seguir en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF FOTO: FPF

La Selección de Panamá Sub-20 buscará seguir en la lucha por un boleto a la siguiente ronda del Campeonato Sub-20 de CONCACAF, cuando se enfrente a Honduras en la tercera jornada del grupo C.

Los canaleros suman un punto en su zona, tras caer por goleada (3-0) ante Canadá en la primera fecha y luego empatar 2-2 contra Jamaica en la segunda jornada disputada en el Estadio Universitario BUAP.

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