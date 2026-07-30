MAREA ROJA Marea Roja -  30 de julio de 2026 - 09:24

Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Tabla de posiciones del grupo de Panamá tras la J2

Repasa como marcha el grupo de la selección de Panamá Sub-20 en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF.

Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Tabla de posiciones del grupo de Panamá tras la J2

Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Tabla de posiciones del grupo de Panamá tras la J2

FOTO / FPF

La Selección de Panamá Sub-20 ya cumplió con su segunda jornada, así como lo hizo el resto de las selecciones que integran el grupo C del Campeonato Sub-20 de CONCACAF.

Los canaleros iniciaron su participación con el pie izquierdo, tras caer por marcador de 3-0 ante Canadá en el Estadio Universitario BUAP, luego de recibir anotaciones de Fotsing (2) y Mackenzie.

Mientras que para el segundo partido, los dirigidos por Mike Stump desaprovecharon una ventaja de 2-0 anotados por Moisés Richards y Gerson Gordón, al igualar 2-2 ante Jamaica con los tantos de Nolan y Brown.

Tabla de posiciones del grupo de Panamá en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF

Grupo C

Equipo - Jugados - Puntos

  • Canadá 2 - 4
  • Jamaica 2 - 4
  • Honduras 2 - 1
  • Panamá 2 - 1

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