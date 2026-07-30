Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Tabla de posiciones del grupo de Panamá tras la J2

La Selección de Panamá Sub-20 ya cumplió con su segunda jornada, así como lo hizo el resto de las selecciones que integran el grupo C del Campeonato Sub-20 de CONCACAF.
Mientras que para el segundo partido, los dirigidos por Mike Stump desaprovecharon una ventaja de 2-0 anotados por Moisés Richards y Gerson Gordón, al igualar 2-2 ante Jamaica con los tantos de Nolan y Brown.
Tabla de posiciones del grupo de Panamá en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF
Grupo C
Equipo - Jugados - Puntos
- Canadá 2 - 4
- Jamaica 2 - 4
- Honduras 2 - 1
- Panamá 2 - 1