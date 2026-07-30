Campeonato Sub-20 de CONCACAF: Tabla de posiciones del grupo de Panamá tras la J2 FOTO / FPF

La Selección de Panamá Sub-20 ya cumplió con su segunda jornada, así como lo hizo el resto de las selecciones que integran el grupo C del Campeonato Sub-20 de CONCACAF.

Los canaleros iniciaron su participación con el pie izquierdo, tras caer por marcador de 3-0 ante Canadá en el Estadio Universitario BUAP, luego de recibir anotaciones de Fotsing (2) y Mackenzie.

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