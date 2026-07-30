FC Barcelona: Marcus Rashford se despide del club culé

El delantero inglés Marcus Rashford, que la temporada pasada jugó en el FC Barcelona cedido por el Manchester United, se despidió este jueves del club español, al que mostró su agradecimiento por haber convertido su etapa de azulgrana "en una experiencia tan positiva y memorable".

"He disfrutado cada momento y me llevo muchos recuerdos especiales. Deseo al club y a todos sus aficionados la mejor de las suertes y todo el éxito en la próxima temporada. Visca el Barça", escribió Rashford en una publicación de Instagram acompañada de varias fotografías suyas de su temporada en el equipo que dirige Hansi Flick.

El Barcelona finalmente no ejecutó la opción de compra de 30 millones de euros que tenía por Rashford -en su lugar ha fichado al extremo del Newcastle Anthony Gordon-, pero el británico ha dejado un buen recuerdo en la entidad y también en la afición culé.

Números de Marcus Rashford

Rashford, pese a no ser titular en el Barça, marcó el curso pasado 14 goles y repartió otras tantas asistencias con la camiseta azulgrana, con la que conquistó LaLiga y la Supercopa de España.

El agradecimiento del jugador ha sido correspondido por el club catalán también en su cuenta oficial de Instagram: "Gracias por todo, Rashy. Siempre serás uno de los nuestros".

FUENTE: EFE