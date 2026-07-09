Hansi Flick regresa a trabajos con el FC Barcelona después de vacaciones FC Barcelona

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, acudió este jueves a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, tras disfrutar de sus vacaciones, para preparar los últimos detalles del inicio de la pretemporada, previsto para el lunes 13 de julio.

Acompañado de su asistente, Marcus Sorg, Flick volvió a las instalaciones de Sant Joan Despí, en las afueras de Barcelona (noreste de España), donde ya hay algunos futbolistas de la plantilla azulgrana que llevan días ejercitándose.

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