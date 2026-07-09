Hansi Flick regresa a trabajos con el FC Barcelona después de vacaciones

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, acudió este jueves a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, tras disfrutar de sus vacaciones, para preparar los últimos detalles del inicio de la pretemporada, previsto para el lunes 13 de julio.
Hansi Flick regresa a la Ciudad Deportiva Joan Gamper
Es el caso de los defensas Gerard Martín y Héctor Fort, que ha regresado a la disciplina azulgrana tras su cesión al Elche, y del centrocampista Fermín López, quien sigue trabajando en su recuperación tras romperse el quinto metatarsiano de su pie derecho ante el Betis en mayo pasado.